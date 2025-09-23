Desvinculação de receitas abre novas possibilidades a gestores

Desvincular receitas do orçamento público municipal é atribuir uma outra destinação do que aquela que até então era específica, obrigatória e vinculada. Como se sabe, há em geral, muitos recursos parados nos cofres municipais, porque tão somente podem ser destinados para um gasto específico, que muitas vezes está longe de ser prioritário, e até mesmo desnecessário a curto prazo. Mas, essa possibilidade de utilizar esses recursos para outros fins, ainda que parcialmente, tornou-se legal por conta de Emendas Constitucionais, valendo-se reportar à última, a E. C. 136/2025, que deu a nova redação ao artigo 76 -B do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal. Transcrevemos abaixo a referida redação:

Art. 76-B. São desvinculadas de órgão, fundo ou despesa, até 31 de dezembro de 2032, as receitas dos Municípios relativas a impostos, contribuições, taxas e multas, já instituídos ou que vierem a ser criados até a referida data, seus adicionais e respectivos acréscimos legais, e outras receitas correntes, de acordo com os seguintes percentuais: (Incluído por Emenda Constitucional nº 93 de 08/09/2016) (Redação dada por Emenda Constitucional nº 132 de 20/12/2023) (Redação dada por Emenda Constitucional nº 136 de 09/09/2025)

I - 50% (cinquenta por cento), até 31 de dezembro de 2026; e (Incluído por Emenda Constitucional nº 136 de 09/09/2025)