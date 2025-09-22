Após capotamento, condutor é encontrado morto sob o veículo

Pederneiras - Um homem de 63 anos foi encontrado morto após o carro que ele conduzia capotar, no fim da noite deste domingo (21), na altura do quilômetro 5 da estrada vicinal João dos Santos, que liga a rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), a Bauru-Jaú, ao Distrito de Vanglória, na zona rural de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru).
Segundo o boletim de ocorrência (BO), V.A. estava sob um Ford Focus, que foi encontrado capotado por uma equipe da Polícia Militar (PM), por volta das 23h40, em meio a um canavial às margens da vicinal. Equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros foram acionadas, assim como a Polícia Científica. As circunstâncias do acidente serão investigadas.