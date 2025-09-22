24 de setembro de 2025
IMAGEM IMPRESSIONA

Carro com 5 jovens e bebê capota e deixa feridos em Bauru; VÍDEO

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Foto e vídeo: @tvbauru24h
Carro capotou, derrubou poste de sinalização e foi parar no acesso ao Parque Santa Terezinha
Carro capotou, derrubou poste de sinalização e foi parar no acesso ao Parque Santa Terezinha

Um carro com seis pessoas, incluindo um bebê de colo, capotou no fim da tarde deste domingo (21), na altura do quilômetro 224 mais 500 metros da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), a Bauru-Jaú, perto do acesso ao Parque Santa Terezinha, em Bauru. Uma pessoa foi socorrida em estado grave e o condutor foi preso em flagrante.

Segundo o registro policial, o Fiat Uno Mille trafegava pela rodovia no sentido Bauru-Pederneiras quando, por volta das 17h, por razões a serem esclarecidas, o condutor perdeu o controle da direção, derivou para além do acostamento, atravessou o canteiro, atingiu um poste de sinalização e capotou, parando na alça de acesso ao Santa Terezinha.

Duas mulheres foram arremessadas para fora do veículo. De acordo com o registro policial, uma delas sofreu ferimentos graves. Os outros cinco ocupantes do veículo - o condutor, três passageiras e um bebê de colo, que não teve seu sexo divulgado, - foram socorridos com lesões de natureza leve. Os nomes e as idades não foram informados.

Ainda segundo o registro policial, o condutor do carro não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e recusou-se a fazer o teste do bafômetro. Ele foi apresentado no plantão policial e, com base em relatório apresentado pelos policiais, foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, ficando à disposição da Justiça.

