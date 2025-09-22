Carro com 5 jovens e bebê capota e deixa feridos em Bauru; VÍDEO

Um carro com seis pessoas, incluindo um bebê de colo, capotou no fim da tarde deste domingo (21), na altura do quilômetro 224 mais 500 metros da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), a Bauru-Jaú, perto do acesso ao Parque Santa Terezinha, em Bauru. Uma pessoa foi socorrida em estado grave e o condutor foi preso em flagrante.

Segundo o registro policial, o Fiat Uno Mille trafegava pela rodovia no sentido Bauru-Pederneiras quando, por volta das 17h, por razões a serem esclarecidas, o condutor perdeu o controle da direção, derivou para além do acostamento, atravessou o canteiro, atingiu um poste de sinalização e capotou, parando na alça de acesso ao Santa Terezinha.

Duas mulheres foram arremessadas para fora do veículo. De acordo com o registro policial, uma delas sofreu ferimentos graves. Os outros cinco ocupantes do veículo - o condutor, três passageiras e um bebê de colo, que não teve seu sexo divulgado, - foram socorridos com lesões de natureza leve. Os nomes e as idades não foram informados.