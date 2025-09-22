Manifestação em Bauru toma as ruas contra PEC da Blindagem

As imediações do Parque Vitória Régia, em Bauru, foram tomadas por manifestantes na tarde deste domingo (21), em um ato contra a “PEC da Blindagem” e a anistia a condenados por tentativa de golpe de Estado. Os participantes carregavam cartazes, entoavam palavras de ordem e vestiam também as cores verde e amarela — num gesto simbólico de retomada de tons nacionais, frequentemente associados à direita em meio à polarização política dos últimos anos.

O protesto foi organizado pela Apeoesp junto a sindicatos, partidos de esquerda e movimentos sociais e integrou uma mobilização nacional com o lema “Congresso inimigo do povo”, que também levou manifestantes às ruas de cidades como São Paulo e Rio de Janeiro.

Além da crítica à proposta de anistia, cuja tramitação teve urgência aprovada pela Câmara dos Deputados, os manifestantes também defenderam pautas como o fim da escala de trabalho 6x1, e denunciaram a tentativa de enfraquecer os instrumentos de investigação e responsabilização de parlamentares.