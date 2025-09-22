24 de setembro de 2025
NAS RUAS

Manifestação em Bauru toma as ruas contra PEC da Blindagem

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Tatiana Calmon
Protesto teve como lema “Congresso inimigo do povo”
Protesto teve como lema "Congresso inimigo do povo"

As imediações do Parque Vitória Régia, em Bauru, foram tomadas por manifestantes na tarde deste domingo (21), em um ato contra a “PEC da Blindagem” e a anistia a condenados por tentativa de golpe de Estado. Os participantes carregavam cartazes, entoavam palavras de ordem e vestiam também as cores verde e amarela — num gesto simbólico de retomada de tons nacionais, frequentemente associados à direita em meio à polarização política dos últimos anos.

O protesto foi organizado pela Apeoesp junto a sindicatos, partidos de esquerda e movimentos sociais e integrou uma mobilização nacional com o lema “Congresso inimigo do povo”, que também levou manifestantes às ruas de cidades como São Paulo e Rio de Janeiro.

Além da crítica à proposta de anistia, cuja tramitação teve urgência aprovada pela Câmara dos Deputados, os manifestantes também defenderam pautas como o fim da escala de trabalho 6x1, e denunciaram a tentativa de enfraquecer os instrumentos de investigação e responsabilização de parlamentares.

A manifestação em Bauru ocorreu poucos dias após a aprovação da PEC 3/2021, que dificulta a abertura de ações criminais contra deputados e senadores, exigindo autorização do próprio Congresso. A proposta agora segue para o Senado.

Também foi lembrada durante o ato a PEC 8/2025, que propõe a redução da jornada de trabalho para quatro dias por semana. A medida, embora ainda sem data para votação, vem sendo acompanhada de perto por movimentos sindicais e sociais.

(Foto: Divulgação)
(Foto: Divulgação)
(Foto: Divulgação)
(Foto: Divulgação)
(Foto: Divulgação)
(Foto: Divulgação)

