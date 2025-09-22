Vendaval derruba semáforos, árvores e destelha em Bauru; VÍDEO

Um vendaval passou por Bauru provocando estragos no início da tarde desta segunda-feira (22), dia que em começa a Primavera. A tempestade deixou grande parte da cidade sem energia e Internet, além de derrubar semáforo e árvores, informa a Defesa Civil. Os ventos não só assustaram, como também provocaram prejuízos.

Os estragos, no entanto, ainda estão sendo calculados, acrescenta o coordenador do órgão municipal, Marcelo Ryal. Em 20 segundos, a ventania levou caixa d’água de imóvel, antenas, defensas metálicas, entortou o semáforo na esquina das avenidas Nações Unidas com a Nuno de Assis, onde uma grande árvore foi arrancada com raiz e atingiu um veículo. Uma pessoa ficou levemente ferida.

Os ventos chegaram a 90 quilômetros por hora, levando parte do teto do Terminal Rodoviário e destelhando também parte da Igreja Nossa Senhora das Graças, ao lado da Casa do Garoto. A cobertura de algumas casas saiu voando, de acordo com o relato de moradores. Outra árvore caiu sobre o telhado do Centro de Equoterapia da Hípica, deixando os presentes com muito medo.