Vendaval derruba semáforos, árvores e destelha em Bauru; VÍDEO

Um vendaval passou por Bauru provocando estragos no início da tarde desta segunda-feira (22), dia que em começa a Primavera. A tempestade deixou grande parte da cidade sem energia e Internet, além de derrubar semáforo e árvores, informa a Defesa Civil. Os ventos não só assustaram, como também provocaram prejuízos.
Os estragos, no entanto, ainda estão sendo calculados, acrescenta o coordenador do órgão municipal, Marcelo Ryal. Em 20 segundos, a ventania levou caixa d’água de imóvel, antenas, defensas metálicas, entortou o semáforo na esquina das avenidas Nações Unidas com a Nuno de Assis, onde uma grande árvore foi arrancada com raiz e atingiu um veículo. Uma pessoa ficou levemente ferida.
Os ventos chegaram a 90 quilômetros por hora, levando parte do teto do Terminal Rodoviário e destelhando também parte da Igreja Nossa Senhora das Graças, ao lado da Casa do Garoto. A cobertura de algumas casas saiu voando, de acordo com o relato de moradores. Outra árvore caiu sobre o telhado do Centro de Equoterapia da Hípica, deixando os presentes com muito medo.
Vários semáforos deixaram de funcionar e o tráfego está perigoso em vias como a Duque de Caxias e Nossa Senhora de Fátima, onde um transformador estourou. Motoristas devem transitar com muita cautela pela cidade, orienta Marcelo Ryal. O comércio da região Central e várias lojas da Zona Sul permanecem no escuro.
Nova estação
Às 15h19 desta segunda-feira (22), o Hemisfério Sul entra oficialmente na Primavera, segundo o calendário astronômico. É o momento do equinócio de outono/primavera, quando o sol incide exatamente sobre o Equador e o dia e a noite ficam com aproximadamente a mesma duração.
Com a nova estação, vêm também as expectativas de mudança no tempo: calor maior, aumento da umidade, instabilidade no decorrer das tardes — especialmente em regiões do Interior paulista, como é o caso de Bauru, que pode ter chuva à tarde.