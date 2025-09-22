Jovem é morto por golpe de cutelo após discussão em bar e na rua

Um jovem de 26 anos foi assassinado com um golpe de cutelo nas costelas, neste domingo (21), em via pública, após uma discussão em um bar no bairro Dona Lazara, em Arealva (a 42 quilômetros de Bauru). A vítima teve um osso quebrado e uma artéria perfurada. Sangrando, procurou ajuda por aproximadamente 100 metros, até perder a consciência, conforme consta no boletim de ocorrência (BO).

Segundo o registro policial, a Polícia Militar foi acionada por pedestres que viram Salomão Antônio da Silva caído na rua Manoel Beraldo Moraes. A corporação constatou que ele ainda apresentava sinais vitais, embora fracos, e acionou o Samu, que o levou à Santa Casa de Arealva. Ao dar entrada no pronto-atendimento, um médico atestou o óbito.

Com base em denúncias, a equipe policial localizou o suspeito do homicídio em um sítio da cidade e o prendeu. Em conversa com os policiais, o jovem de 22 anos informou que teve uma discussão com Salomão enquanto estavam em um bar, por volta das 15h. Ainda segundo seu relato, ele decidiu ir embora e, enquanto se dirigia para casa, a vítima o acompanhou e teria atirado pedras em sua direção e, depois, tijolos em sua casa.