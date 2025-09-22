Cometa recém-descoberto é fotografado sob os céus de Piratininga

O cometa C/2025 R2 (Swan), descoberto recentemente, foi fotografado por Demilson Quintão, colaborador sênior da equipe do Observatório de Astronomia da Unesp Bauru, na noite da última quinta-feira (18). A imagem foi capturada com o auxílio de um telescópio Seestar S50, sob o céu escuro da fazenda do Museu do Café de Piratininga (a 13 quilômetros de Bauru).

Acompanharam a observação Guilherme Bellini, membro da equipe, e Rodolfo Langhi, coordenador do Observatório. A imagem final foi processada por Bellini a partir da combinação de diversas exposições, o que explica o efeito de estrelas com aparência sequencial, enquanto o cometa surge com nitidez deslocando-se sobre o fundo estelar.

Descoberta



O cometa foi identificado em 11 de setembro de 2025 pelo astrônomo Vladimir Bezugly, ao analisar imagens captadas pela câmera Swan, a bordo da sonda Soho (Solar and Heliospheric Observatory). Na ocasião, o objeto apresentava brilho estimado em magnitude 7,5.