Cometa recém-descoberto é fotografado sob os céus de Piratininga

O cometa C/2025 R2 (Swan), descoberto recentemente, foi fotografado por Demilson Quintão, colaborador sênior da equipe do Observatório de Astronomia da Unesp Bauru, na noite da última quinta-feira (18). A imagem foi capturada com o auxílio de um telescópio Seestar S50, sob o céu escuro da fazenda do Museu do Café de Piratininga (a 13 quilômetros de Bauru).
Acompanharam a observação Guilherme Bellini, membro da equipe, e Rodolfo Langhi, coordenador do Observatório. A imagem final foi processada por Bellini a partir da combinação de diversas exposições, o que explica o efeito de estrelas com aparência sequencial, enquanto o cometa surge com nitidez deslocando-se sobre o fundo estelar.
Descoberta
O cometa foi identificado em 11 de setembro de 2025 pelo astrônomo Vladimir Bezugly, ao analisar imagens captadas pela câmera Swan, a bordo da sonda Soho (Solar and Heliospheric Observatory). Na ocasião, o objeto apresentava brilho estimado em magnitude 7,5.
Logo após a descoberta, Bezugly alertou o astrônomo Martin Mašek, que utilizou o telescópio robótico, instalado em Cerro Paranal (Chile), para confirmar a detecção. Mašek mediu brilho de magnitude 7,4 (filtro V), diâmetro aparente de 3,7 minutos de arco e uma cauda com 2,8 graus de extensão, em posição angular de 114°.
No dia seguinte, 12 de setembro, o experiente observador Michael Mattiazzo confirmou visualmente o cometa usando um binóculo 15x70, estimando o brilho em magnitude 7,3.
Trajetória
Embora só tenha sido descoberto em setembro, o C/2025 R2 (Swan) já havia sido registrado anteriormente nas imagens da sonda Stereo-A, entre os dias 13 e 17 de agosto. Essa identificação retroativa estendeu o arco de observações conhecidas para 33 dias.
Usando os elementos preliminares publicados na Near-Earth Object Confirmation Page, observadores conseguiram localizar o cometa visualmente no Brasil na noite de 12 de setembro, quando ele estava na constelação de Virgem, aproximadamente 4 graus a oeste da estrela Spica. Nessa mesma data, o objeto atingiu o periélio — ponto mais próximo do Sol — a uma distância de 0,5 unidade astronômica (cerca de 75 milhões de quilômetros).