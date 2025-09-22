Rajadas de até 60 km/h derrubam árvores e atingem fiação em Bauru

As fortes rajadas de vento que ocorreram no final da tarde deste domingo (22), com velocidades entre 54 e 60 quilômetros por hora, segundo a Defesa Civil de Bauru, derrubaram ao menos quatro árvores no município. Duas delas, de grande porte, exigiram interdições no trânsito e mobilizaram servidores da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e funcionários da CPFL Paulista.

As ocorrências foram registradas na rua Antônio Carpi, no Núcleo Beija-Flor, e na rua Matilde Fraga Moreira de Almeida, no Parque São João, na região da Vila Alto Paraíso.

Segundo a Defesa Civil, as árvores foram cortadas e os troncos retirados das vias ainda no final da tarde deste domingo.