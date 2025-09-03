3.ª edição do 'Tributo Entre Amigos' lotou o Alameda Hall

Na noite de sábado (20), o Alameda Hall foi palco de uma noite memorável para os amantes da música sertaneja. A 3.ª edição do Tributo Entre Amigos reuniu os músicos Pedro Henrique & Davi, Luciano Moraes, Ricardo Matsutane e Gutto Vianni & Cristiano, que encantaram o público ao interpretar os maiores sucessos de ícones do gênero como Chitãozinho & Xororó, Zezé Di Camargo & Luciano e Leonardo.

A apresentação proporcionou uma verdadeira viagem no tempo por meio de canções que marcaram gerações. Clássicos como Evidências, É o Amor e Não Aprendi Dizer Adeus foram entoados em coro pelos presentes, criando uma atmosfera de nostalgia e emoção.

Com casa cheia, o evento reafirmou o poder das músicas sertanejas de raiz em unir diferentes públicos e tocar corações com letras atemporais. O Tributo Amigos mais uma vez cumpriu sua missão: celebrar a história de grandes artistas e manter viva a memória musical do país.