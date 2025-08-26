Foragido da Justiça é identificado após acidente em Bauru

Um homem de 29 anos, que estava foragido da Justiça há três meses, foi identificado após sofrer um acidente de bicicleta e ser hospitalizado em Bauru, na manhã desta segunda-feira (25). Ele fraturou o tornozelo esquerdo em uma colisão com um automóvel no cruzamento das ruas Pedro de Castro Pereira e Ângelo Vianello, na Vila São Paulo, conforme consta no boletim de ocorrência (BO).

Os policiais militares que atenderam a ocorrência consultaram o nome dele no sistema e verificaram a existência de um mandado de prisão em regime aberto. Como o foragido precisava passar por cirurgia, permaneceu internado sob escolta policial. Em seguida, será conduzido ao plantão policial, onde aguardará a audiência de custódia para que o cumprimento da pena em regime aberto seja iniciado.