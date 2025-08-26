26 de agosto de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
CULTURA

Pato Fu fará show em 4 de setembro no Sesc Bauru

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
John Ulhoa, Fernanda Takai, Xande Tamietti, Ricardo Koctus e Richard Neves
John Ulhoa, Fernanda Takai, Xande Tamietti, Ricardo Koctus e Richard Neves

O Sesc Bauru anunciou que a banda Pato Fu fará show na unidade no dia 4 de setembro, às 20h. Os ingressos online começam a ser vendidos nesta terça (26), às 17h, e os presenciais, na quarta-feira (27), também às 17h.

Conhecido por sua sonoridade inventiva e pelo carisma da vocalista Fernanda Takai, o grupo mineiro está em turnê comemorativa aos seus 30 anos de trajetória, na qual revisita as músicas mais marcantes de sua discografia. No palco do ginásio do Sesc, Fernanda, John Ulhoa (guitarra), Ricardo Koctus (baixo), Xande Tamietti (bateria) e Richard Neves (teclados) devem apresentar sucessos como "Canção Pra Você Viver Mais", "Sobre o Tempo" e "Perdendo Dentes".

Os ingressos para o show em Bauru custam R$ 18,00 (credencial plena), R$ 30,00 (meia-entrada) e R$ 60,00 (inteira). A classificação etária é de 12 anos. As vendas online serão realizadas pelo aplicativo Credencial Sesc SP ou pelo site centralrelacionamento.sescsp.org.br e as presenciais, nas bilheterias do Sesc.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários