Pato Fu fará show em 4 de setembro no Sesc Bauru

O Sesc Bauru anunciou que a banda Pato Fu fará show na unidade no dia 4 de setembro, às 20h. Os ingressos online começam a ser vendidos nesta terça (26), às 17h, e os presenciais, na quarta-feira (27), também às 17h.

Conhecido por sua sonoridade inventiva e pelo carisma da vocalista Fernanda Takai, o grupo mineiro está em turnê comemorativa aos seus 30 anos de trajetória, na qual revisita as músicas mais marcantes de sua discografia. No palco do ginásio do Sesc, Fernanda, John Ulhoa (guitarra), Ricardo Koctus (baixo), Xande Tamietti (bateria) e Richard Neves (teclados) devem apresentar sucessos como "Canção Pra Você Viver Mais", "Sobre o Tempo" e "Perdendo Dentes".

Os ingressos para o show em Bauru custam R$ 18,00 (credencial plena), R$ 30,00 (meia-entrada) e R$ 60,00 (inteira). A classificação etária é de 12 anos. As vendas online serão realizadas pelo aplicativo Credencial Sesc SP ou pelo site centralrelacionamento.sescsp.org.br e as presenciais, nas bilheterias do Sesc.