Tarcísio firma compromisso com ETE de Pirajuí em formatura

Durante a formatura de mais de 400 alunos do sexto ciclo do programa "Caminho da Capacitação", na manhã de sábado (23), no Ginásio de Esportes Satilio de Lima (Gigantão), em Pirajuí (58 quilômetros de Bauru), o governador Tarcísio de Freitas garantiu que irá se movimentar para que as obras na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da cidade sejam viabilizadas. Hoje, o local conta com quatro lagoas de estabilização de esgoto, mas emissários precisam ser construídos para interligarem-se a essas lagoas.

"Eu não sei como, nem quando. Só sei que a gente vai resolver o problema da sua lagoa de tratamento", disse o governador, direcionando sua fala à prefeita Rosa Santos. "O município, de repente, não vai conseguir resolver sozinho, mas nós vamos conseguir resolver esse problema juntos, com certeza. Eu vou resolver esse problema junto com o Madalena. Ele vai me ajudar", continuou, referindo-se ao deputado estadual Ricardo Madalena, presente no evento.

A prefeita de Pirajuí definiu o evento de formatura como "um dia histórico". "Receber o governador do estado é um marco. Há anos não tínhamos a visita de uma autoridade estadual em nossa cidade. Pirajuí, até pouco tempo atrás, estava esquecida, mas hoje, com muito esforço, é possível transformar. Mostramos que a 'Cidade Jardim' voltou a florescer e está sendo cuidada com justiça, responsabilidade e, acima de tudo, com muito amor", declarou.