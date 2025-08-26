Projeto de transparência é aprovado e empréstimo recebe emendas

No mesmo dia em que o DAE anunciou a implantação do rodízio no abastecimento de água para a região da cidade abastecida pelo Rio Batalha, a ser iniciado na próxima quinta-feira (28), a prefeita Suéllen Rosim (PSD) apresentou nesta segunda-feira (25) uma mensagem modificativa e supressiva sobre o projeto de lei que visa autorizar o DAE a fazer um empréstimo de R$ 40 milhões. O PL foi proposto para corrigir a legislação aprovada no início do ano e viabilizar a perfuração de dois poços e outros investimentos na rede de distribuição de água. Três emendas também foram apresentadas por vereadores de oposição ao governo.

Durante sessão legislativa, a Câmara também aprovou o projeto lei de autoria do vereador Arnaldo Ribeiro (Avante), que obriga entidades subvencionadas pela Prefeitura de Bauru a apresentarem prestação de contas a cada quatro meses. Os documentos deverão ser publicados no Diário Oficial do Município (DOM), tarefa que caberá ao Executivo (leia mais abaixo).

Nomeado relator das emendas ao PL do empréstimo, Pastor Bira (Podemos) solicitou prazo regimental de três dias úteis para emitir seu parecer. Assim, o projeto foi retirado da pauta e, na próxima sessão, as modificações propostas pelos vereadores ainda serão submetidas às comissões de Justiça, Economia, Obras e Meio Ambiente.