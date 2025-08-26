26 de agosto de 2025
OPINIÃO

Ginástica rítmica - 2 pratas

Por Paulo Panossian |
| Tempo de leitura: < 1 min
Parabéns pelo show das meninas do Brasil Duda, Nicole, Sofia, Mariana, Maria Paula e equipe técnica, que em feito inédito ganharam 2 medalhas de prata (1 no sábado e outra neste domingo, 24) na série mista na ginástica rítmica, no campeonato mundial realizado na Arena Carioca, no Rio.

Essa façanha com apresentações exuberantes ocorreu ao som de Evidências, canção gravada por Chitãozinho e Xororó.

É o Brasil, cada vez mais avançando com sucesso em várias modalidades olímpicas, conquistando títulos e medalhas como nesta competição mundial, realizado no Rio, de Ginástica Rítmica.

