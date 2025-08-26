CPMI do INSS, o Brasil perdeu

Atualmente, no Congresso Nacional, ocorre uma luta onde traidores da Pátria tentam a todo custo fazer valer algo em detrimento do Brasil, tudo por discordarem de Lula e serem adeptos de Jair Bolsonaro.

Semana passada, uma vitória aos 46' do segundo tempo, como o JC anuncia em sua capa. Essa comemoração vai muito além da disputa entre Lula e Bolsonaro, entre o PT/esquerda e a Centrão/direita. Essas articulações de última hora fazem parte de um cruel jogo de poder, onde o que menos está importando para quem ontem venceu é o país.

Não existiu debate consistente dos reais motivos da necessidade da CPI do INSS e sim a de conseguir eleger quem a presidiria e, desta forma, barrar tudo e criar problemas para Lula. Na verdade, não criam problemas somente para Lula e sim, para o país num todo.