CPMI do INSS, o Brasil perdeu

Atualmente, no Congresso Nacional, ocorre uma luta onde traidores da Pátria tentam a todo custo fazer valer algo em detrimento do Brasil, tudo por discordarem de Lula e serem adeptos de Jair Bolsonaro.
Semana passada, uma vitória aos 46' do segundo tempo, como o JC anuncia em sua capa. Essa comemoração vai muito além da disputa entre Lula e Bolsonaro, entre o PT/esquerda e a Centrão/direita. Essas articulações de última hora fazem parte de um cruel jogo de poder, onde o que menos está importando para quem ontem venceu é o país.
Não existiu debate consistente dos reais motivos da necessidade da CPI do INSS e sim a de conseguir eleger quem a presidiria e, desta forma, barrar tudo e criar problemas para Lula. Na verdade, não criam problemas somente para Lula e sim, para o país num todo.
Este pérfido jogo é o mesmo que, tentou impedir o Legislativo de voltar a funcionar e faz de tudo e mais um pouco para travar o país, pois no quanto pior melhor, buscam meios de se livrar de investigações para seus atos danosos ao país, todos envolvendo seus pares e favorecendo um país estrangeiro, no caso os EUA.
Nas mãos destes, o Brasil só anda para trás. Mesmo assim, Lula avança e consegue reverter a situação e hoje, não existe meios de comparação no que somos e o que fomos com o desGoverno do quase condenado Jair Bolsonaro.
Perdas como a de ontem, precisam ser repudiadas e rejeitadas pelo Brasil, o que luta desbragadamente pela sua soberania. Estamos lidando com gente perigosa, traidores da Pátria.