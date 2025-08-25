25 de agosto de 2025
EM BOTUCATU

Operação no conjunto Cachoeirinha I apreende 3 tijolos de maconha

Por Lilian Grasiela | da Redação
Botucatu - Operação policial desenvolvida pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), e executada por policiais civis do Grupo de Operações Especiais (GOE), resultou na apreensão de três tijolos de maconha e de um veículo Gol no condomínio Cachoeirinha I, em um conhecido ponto de venda de drogas.

O fato ocorreu na última sexta-feira (22). De acordo com informações da Polícia Civil, o condutor do carro seria o responsável por distribuir entorpecentes no local para posterior revenda. O suspeito abandonou o veículo ao avistar as viaturas e fugiu a pé, mas as investigações já tiveram início visando à sua identificação e responsabilização.

