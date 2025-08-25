Homem é assassinado com golpes de pá dentro de casa em Botucatu

Botucatu - Um homem de 30 anos foi morto com golpes de pá, neste domingo (24), dentro de sua própria residência, na rua Dr. Silvio Galvão, no Jardim Peabiru, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru). O caso é investigado pela Polícia Civil.
Segundo registro policial, por volta das 15h, Leandro Gomes dos Santos foi encontrado por familiares e um vizinho caído no chão da sala de casa, com lesões na cabeça, ao lado de uma pá com manchas de sangue e uma cadeira tombada.
O Samu foi acionado e constatou que ele já estava morto. Sob o corpo, havia uma faca. De acordo com o BO, além da Guarda Civil Municipal (GCM), policiais civis plantonistas e da DIG e equipe da Polícia Científica foram até o endereço.
Ainda conforme o BO, micro-ondas e televisor foram encontrados em cima da cama e uma moto Honda CG Titan com numeração e sinais identificadores suprimidos foi apreendida. Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.