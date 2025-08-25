ZORAIDE DE OLIVEIRA CASTRO

18/12/1948 - 23/08/2025. Deixa os filhos ELIANA, SANDRA, VALDEMAR, LUCIANA, LEANDRO, CRISTIANE e LEONÇO. Deixa familiares e amigos. Seu corpo foi velado no Memorial Bauru e seu sepultamento foi 24/08/2025, às 13h, no Cemitério Memorial Bauru.