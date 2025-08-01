1º Fest’Up Bauru reuniu veículos de comunicação da cidade

A cidade de Bauru sediou, neste sábado (23), nas Faculdades Integradas de Bauru (FIB), a primeira edição do Fest’Up, evento que reuniu todos os veículos de comunicação da região em um encontro inédito. A programação contou com palestras, oficinas e painéis que promoveram o diálogo entre estudantes de comunicação, profissionais do mercado e representantes da imprensa local, fortalecendo o cenário regional da mídia e da criatividade.

Com uma programação diversificada, o Fest’Up contou com palestras inspiradoras, oficinas práticas e painéis interativos que abordaram temas como inovação, jornalismo digital, publicidade, marketing de influência, produção de conteúdo e tendências do mercado. Os participantes tiveram a oportunidade de ouvir especialistas renomados e interagir diretamente com profissionais atuantes nos principais meios de comunicação da cidade.

Além do aspecto formativo, o evento também teve forte apelo integrador. A presença de representantes de rádio, TV, jornais impressos, portais digitais e agências de publicidade reforçou a importância da união entre mídia, academia e novos talentos da área. “Foi uma chance única de aproximar os alunos da realidade do mercado e de valorizar o trabalho da imprensa local”, destacou a organização.