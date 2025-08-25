Du Mauad: lucro pequeno nunca quebrou ninguém!

Noroeste faz 1 a 0 e abre vantagem nas 8ªs da Copa Paulista...
Sei que muita gente queria mais. Que ficou uma sensação que o placar poderia ser maior. Mas a realidade é que qualquer vantagem em uma disputa de mata-mata precisa e deve ser comemorada. A vitória por 1 a 0 no último sábado (dia 23), sobre o bom time do União São João de Araras, no Alfredão, foi um resultado importantíssimo pro Noroeste. O caminho pra alcançar as quartas de final da Copa Paulista começou a ser pavimentado. Poderia ter sido 2 a 0? Sim. Até mais, com um pouco de sorte. O Norusca jogou pra isso. Fez um primeiro tempo irretocável. Mostrou um grande futebol. A melhor etapa do alvirrubro em muito tempo. Amassou o União São João. Não deixou os caras jogarem. Intensidade, postura de quem sabe o que quer e “muita bola”. Jogou firme, marcou logo o gol (aos 7 minutos) em um belo cruzamento do Wesley pra cabeçada do Elvis. O 1º tempo foi todo nosso...
A contusão do Caio Mancha (que fazia ótima partida) obrigou a entrada do Isael como um “falso 9”. O time sentiu um pouco. Ficou faltando o centroavante de força pra bater de frente com a forte zaga do time de Araras. Antes disso, o Noroeste teve 2 ótimas chances pra aumentar o placar. Ambas com o ótimo Felipinho que fez sua estreia. Na segunda etapa o Norusca continuou melhor, pouco sofreu e quase fez o segundo gol em uma linda cabeçada do Isael (pra estupenda defesa do goleiro) e no chute cruzado do Wesley. O time foi muito bem. Pereira seguiu com o esquema que vem dando certo. Linha de 3 zagueiros, os alas com liberdade pra atacar, dois volantes marcando muito e ajudando na transição, um meia de criação e dois atacantes que se movimentam sem parar. Todos entendendo e cumprindo o que foi treinado. Pra mim uma atuação ainda melhor do que a da vitória contra o Atlético Monte Azul...
Uma partida tranquila e segura do goleiro Jeferson. A defesa foi perfeita. Sem erro. Gabriel Almeida, Wellington e Joanderson praticamente não perderam um único duelo com o ataque adversário. O que estão jogando os alas Wesley e Diego Maia é brincadeira. Novamente os dois ficaram entre os melhores em campo. Dá gosto de ver a intensidade e a força de marcação do Igor Cristiano. Destaque pro Elvis, não só pelo gol (o primeiro com a camisa alvirrubra), mas também pela movimentação. Provou que tem razão. Se sente bem mais a vontade como segundo volante. Pra mim o camisa 8 foi o melhor nesse duelo. Felipinho mostrou que pode ser o “cara da criação”. Joga muito. Cauã talvez tenha sido o único em campo que ficou um pouco abaixo do que pode mostrar. Caio Mancha fazia uma partidaça. Torcemos pra que possa estar em campo no jogo da volta. Isael, Orlando Júnior, Thiaguinho e Hygor entraram bem. Grande jogo do Norusca. Mais uma vitória. A 3ª seguida. A última vez que engatou uma sequência dessa foi na Copa Paulista de 2023 (foram 5 vitórias seguidas). Poderia ser mais. Mas a vantagem agora está do nosso lado. É sempre importante lembrar: lucro pequeno nunca quebrou ninguém...
Fala, Voz Noroestina!
“CABIA MAIS
Eu sou ‘resultadista’. Não importa se venceu por 1 ou 10 a 0. Pra mim, o importante são os 3 pontos. Sou daqueles que prefiro um time ruim que ganha, do que um futebol lindo que empata.
Dito isso, a vantagem foi curta. E não foi o que transpareceu no jogo. O Noroeste merecia mais.
Ótimo primeiro tempo. Laterais apoiando mais uma vez, com destaque para a assistência do Wesley. O Felipinho? É o diferente!
O União São João, que em outrora tinha um timaço com Roberto Carlos, não conseguia furar nossa defesa.
Mas são só os primeiros 50% do duelo. Agora é lá.
Pelo que foi, eu acredito muito.
A ver.”
Texto do Augusto Brasil, do Voz Noroestina
Copa Paulista: as melhores campanhas não conseguiram vencer fora de casa...
Nesse fim de semana começou as oitavas de final da Copa Paulista. E nas cinco primeiras partidas, todos os times que jogaram em casa não perderam. Foram 3 vitórias e 2 empates das equipes que fizeram campanha inferior na fase de classificação e começaram o mata-mata em busca das quartas de final jogando em casa. Em Jundiaí, o Paulista derrotou o Primavera por 1 a 0. Na grande surpresa da rodada, o Araçatuba (16ª campanha) venceu o time com a melhor campanha da fase de grupos, o XV de Piracicaba por 1 a 0. O único gol do confronto foi marcado por Lucas Bala, no primeiro tempo, “à la golpe de karatê”, derrubando a invencibilidade do Nhô Quim na competição (eram sete vitórias e três empates) do time do Moisés Egert...
Além da vitória do Noroeste sobre o União São João, tivemos dois empates. O São Caetano ficou no 0 a 0 com o Grêmio Prudente jogando no Anacleto Campanella e em Franca, empate por 1 a 1 entre Francana e Atlético Monte Azul. Reparem que os únicos times que não perderam atuando fora de casa foram os dois primeiros do grupo do Norusca. Hoje jogam: Oeste x Portuguesa Santista, às 19h e São Bento x São José, às 20h, em Sorocaba. Amanhâ acontece o último jogo de ida: a Inter de Limeira enfrenta o Comercial, às 15h, em Limeira...
Com os resultados das partidas de ida, Noroeste, Araçatuba e Paulista jogam com a vantagem do empate no jogo de volta pra garantir a classificação às quartas de final da competição. União São João, XV de Piracicaba e Primavera precisam vencer: por um gol de diferença para levar a disputa aos pênaltis ou a partir de dois gols pra avançar no tempo normal...
Os jogos de ida das 4ªs de final da Copa do Brasil...
A partir dessa quarta-feira (dia 27), começam as quartas de final da Copa do Brasil 2025. A agenda dos jogos é a seguinte:
27 de agosto (quarta-feira)
19h30 - Atlético-MG x Cruzeiro (Arena MRV)
21h30 - Athletico-PR x Corinthians (Ligga Arena)
21h30 - Vasco x Botafogo (São Januário)
28 de agosto (quinta-feira)
19h30 - Bahia x Fluminense (Arena Fonte Nova)
O chaveamento já está definido até a final. Quem passar do confronto entre os clubes mineiros enfrenta Corinthians ou Athletico-PR nas semifinais. Do outro lado, o vencedor do clássico carioca vai medir forças com Fluminense ou Bahia...
Torneio de tênis de alto nível no BTC...
As quadras de saibro do Bauru Tênis Clube foram o palco de um dos melhores torneios de tênis disputados aqui na cidade. O BAND HS Open de Tênis foi um sucesso absoluto. Arquibancadas ficaram lotadas durante todo o final de semana pra acompanhar os 32 tenistas que mostraram qualidade, técnica e força absurdas. Na primeira semifinal, Gilbert Klier venceu o norte-americano Bruno Kuzuhara por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/2. Do outro lado, quem garantiu a vaga na final foi o jovem Enzo Kohlmann, que derrotou Victor Pagotto também por 2 sets a 0 (7/6 e 6/4). Parabéns aos organizadores.
A final estava ocorrendo quando a Coluna foi finalizada.
Momento Maguila
O SALVE de hoje vai pra todos os noroestinos que estiveram no Alfredão pra acompanhar a grande vitória do Norusca sobre o União São João de Araras. Um grande abraço pros que participaram da transmissão do DU MAUAD TV no YouTube: Murilo e Miguel Mandaliti, Mateus, Daniel e Davi, John Egito e Thais, Alexandre e Vitor Mauad, Caio e Lucas Zacaib, Mirto Cego, Felipe Rondina, Amanda, Ana Godoy e Gustavo Cintra. Um abraço especial pro Antonio Juliani e pro Pedro Todorovic.
