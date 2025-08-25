Du Mauad: lucro pequeno nunca quebrou ninguém!

Noroeste faz 1 a 0 e abre vantagem nas 8ªs da Copa Paulista...



Sei que muita gente queria mais. Que ficou uma sensação que o placar poderia ser maior. Mas a realidade é que qualquer vantagem em uma disputa de mata-mata precisa e deve ser comemorada. A vitória por 1 a 0 no último sábado (dia 23), sobre o bom time do União São João de Araras, no Alfredão, foi um resultado importantíssimo pro Noroeste. O caminho pra alcançar as quartas de final da Copa Paulista começou a ser pavimentado. Poderia ter sido 2 a 0? Sim. Até mais, com um pouco de sorte. O Norusca jogou pra isso. Fez um primeiro tempo irretocável. Mostrou um grande futebol. A melhor etapa do alvirrubro em muito tempo. Amassou o União São João. Não deixou os caras jogarem. Intensidade, postura de quem sabe o que quer e “muita bola”. Jogou firme, marcou logo o gol (aos 7 minutos) em um belo cruzamento do Wesley pra cabeçada do Elvis. O 1º tempo foi todo nosso...

A contusão do Caio Mancha (que fazia ótima partida) obrigou a entrada do Isael como um “falso 9”. O time sentiu um pouco. Ficou faltando o centroavante de força pra bater de frente com a forte zaga do time de Araras. Antes disso, o Noroeste teve 2 ótimas chances pra aumentar o placar. Ambas com o ótimo Felipinho que fez sua estreia. Na segunda etapa o Norusca continuou melhor, pouco sofreu e quase fez o segundo gol em uma linda cabeçada do Isael (pra estupenda defesa do goleiro) e no chute cruzado do Wesley. O time foi muito bem. Pereira seguiu com o esquema que vem dando certo. Linha de 3 zagueiros, os alas com liberdade pra atacar, dois volantes marcando muito e ajudando na transição, um meia de criação e dois atacantes que se movimentam sem parar. Todos entendendo e cumprindo o que foi treinado. Pra mim uma atuação ainda melhor do que a da vitória contra o Atlético Monte Azul...