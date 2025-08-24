Força Tática de Bauru apreende droga avaliada em R$ 2 milhões

Equipes da Força Tática do 4.º Batalhão de Caçadores (4.º BC), de Bauru, apreenderam 52 quilos de skunk, variedade de maconha conhecida como “supermaconha”, avaliados em cerca de R$ 2 milhões. A ocorrência foi registrada por volta de 11h deste domingo (24) na rodovia Presidente Castelo Branco (SP-280), em Espírito Santo do Turvo (75 quilômetros de Bauru).

Segundo a corporação, os policiais receberam informações de que um veículo Toyota Etios vermelho, com placas de Indaiatuba, estaria transportando grande quantidade de drogas de Rosana (SP) com destino à Capital paulista. Após buscas, o carro foi localizado trafegando na rodovia Engenheiro João Baptista Cabral Rennó (SP-225).

Logo em seguida, o condutor acessou a Castelo Branco e foi abordado no quilômetro 309. No veículo, onde também estava a mãe do motorista, foram encontradas quatro malas grandes de viagem no banco traseiro, contendo 50 pacotes individuais de skunk, que totalizaram 52 quilos. Debaixo do banco do motorista, as equipes localizaram ainda um revólver Taurus calibre 32 com numeração suprimida e seis munições intactas.