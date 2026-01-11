Torcedor noroestino, chegou a hora de transformar o Alfredo de Castilho em um verdadeiro caldeirão! Neste domingo (11), a paixão da arquibancada será tão importante quanto o que acontece dentro de campo. Às 18h15, o Noroeste inicia sua caminhada no Paulistão 2026 enfrentando o Red Bull Bragantino, no Estádio Alfredo de Castilho, em um duelo que marca o começo de um novo capítulo para o Alvirrubro.
A estreia carrega emoção, expectativa e responsabilidade. A primeira rodada é decisiva para dar confiança ao elenco e iniciar o campeonato com o pé direito. Jogar em casa, diante da torcida bauruense, representa força, identidade e união. Cada canto, cada aplauso e cada incentivo vindo das arquibancadas fará a diferença para empurrar o time desde o apito inicial até o último minuto.
Para garantir conforto, segurança e organização, colaboradores estarão espalhados por todos os setores do estádio, orientando a torcida conforme a setorização e os portões de acesso:
* Portão A: Arquibancada Geral
* Portão B: Arquibancada Central / Cadeiras Central
* Portão C: Sócio Torcedor
* Portão D: Prioritário / PCD
* Portão G: Visitante (Red Bull Bragantino)
* Portão H: Camarote
Além disso, haverá venda de ingressos no dia do jogo, diretamente na bilheteria do Alfredão, com colaboradores disponíveis para auxiliar tanto no processo de compra quanto na entrada do público, garantindo mais agilidade e orientação aos torcedores.
A arbitragem da partida será conduzida por João Vitor Gobi, com os assistentes Anderson José de Moraes Coelho e Alexandre Nascimento da Silva. O árbitro de vídeo (VAR) será Ilbert Estevam da Silva, assegurando o suporte tecnológico para as decisões do confronto.
É dia de vestir o vermelho e branco, ocupar o Alfredo de Castilho e mostrar a força de Bauru. Juntos, time e torcida, vamos transformar essa estreia em um grande passo rumo a uma campanha inesquecível no Paulistão 2026.