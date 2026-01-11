11 de janeiro de 2026
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
AVANTE, NOROESTE

Hoje é dia de lotar o Alfredão e 'jogar' com o Norusca na estreia

Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Alfredão tem de virar o 'caldeirão' hoje
Alfredão tem de virar o 'caldeirão' hoje

Torcedor noroestino, chegou a hora de transformar o Alfredo de Castilho em um verdadeiro caldeirão! Neste domingo (11), a paixão da arquibancada será tão importante quanto o que acontece dentro de campo. Às 18h15, o Noroeste inicia sua caminhada no Paulistão 2026 enfrentando o Red Bull Bragantino, no Estádio Alfredo de Castilho, em um duelo que marca o começo de um novo capítulo para o Alvirrubro.

A estreia carrega emoção, expectativa e responsabilidade. A primeira rodada é decisiva para dar confiança ao elenco e iniciar o campeonato com o pé direito. Jogar em casa, diante da torcida bauruense, representa força, identidade e união. Cada canto, cada aplauso e cada incentivo vindo das arquibancadas fará a diferença para empurrar o time desde o apito inicial até o último minuto.

Para garantir conforto, segurança e organização, colaboradores estarão espalhados por todos os setores do estádio, orientando a torcida conforme a setorização e os portões de acesso:

* Portão A: Arquibancada Geral

* Portão B: Arquibancada Central / Cadeiras Central

* Portão C: Sócio Torcedor

* Portão D: Prioritário / PCD

* Portão G: Visitante (Red Bull Bragantino)

* Portão H: Camarote

Além disso, haverá venda de ingressos no dia do jogo, diretamente na bilheteria do Alfredão, com colaboradores disponíveis para auxiliar tanto no processo de compra quanto na entrada do público, garantindo mais agilidade e orientação aos torcedores.

A arbitragem da partida será conduzida por João Vitor Gobi, com os assistentes Anderson José de Moraes Coelho e Alexandre Nascimento da Silva. O árbitro de vídeo (VAR) será Ilbert Estevam da Silva, assegurando o suporte tecnológico para as decisões do confronto.

É dia de vestir o vermelho e branco, ocupar o Alfredo de Castilho e mostrar a força de Bauru. Juntos, time e torcida, vamos transformar essa estreia em um grande passo rumo a uma campanha inesquecível no Paulistão 2026.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários