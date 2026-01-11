Torcedor noroestino, chegou a hora de transformar o Alfredo de Castilho em um verdadeiro caldeirão! Neste domingo (11), a paixão da arquibancada será tão importante quanto o que acontece dentro de campo. Às 18h15, o Noroeste inicia sua caminhada no Paulistão 2026 enfrentando o Red Bull Bragantino, no Estádio Alfredo de Castilho, em um duelo que marca o começo de um novo capítulo para o Alvirrubro.

A estreia carrega emoção, expectativa e responsabilidade. A primeira rodada é decisiva para dar confiança ao elenco e iniciar o campeonato com o pé direito. Jogar em casa, diante da torcida bauruense, representa força, identidade e união. Cada canto, cada aplauso e cada incentivo vindo das arquibancadas fará a diferença para empurrar o time desde o apito inicial até o último minuto.

Para garantir conforto, segurança e organização, colaboradores estarão espalhados por todos os setores do estádio, orientando a torcida conforme a setorização e os portões de acesso: