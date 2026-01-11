Um homem de 49 anos foi preso em flagrante na madrugada deste domingo (11) em Bauru após invadir um estabelecimento comercial no Centro da cidade. A ocorrência foi registrada após o acionamento dos policiais feito por uma empresa de segurança privada.
De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento de rotina quando foi chamada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom). A empresa de monitoramento informou que as câmeras de segurança haviam detectado a invasão ao comércio.
Os policiais se deslocaram até o local e contaram com a presença do proprietário do estabelecimento, que abriu o portão para a entrada da equipe. Durante a vistoria, os agentes localizaram um indivíduo escondido, agachado em um canto do bar.
Na abordagem, os policiais encontraram com o suspeito um telefone celular pertencente ao estabelecimento, que estava em seu bolso. Também foram apreendidos um alicate e uma chave de fenda, ferramentas que, segundo a polícia, possivelmente foram utilizadas para arrombar a janela por onde o homem teve acesso ao interior do comércio.
O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Plantão Policial. A Perícia Técnica foi acionada para realizar os procedimentos no local.
Após análise dos fatos e das provas apresentadas, a autoridade policial entendeu que a conduta se enquadrava no crime de furto qualificado, conforme o artigo 155, parágrafo 4º, inciso I, do Código Penal Brasileiro, e decretou a prisão em flagrante do indivíduo. Ele permaneceu detido e deverá ser apresentado posteriormente em audiência de custódia ao Poder Judiciário.