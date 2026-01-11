Um homem de 49 anos foi preso em flagrante na madrugada deste domingo (11) em Bauru após invadir um estabelecimento comercial no Centro da cidade. A ocorrência foi registrada após o acionamento dos policiais feito por uma empresa de segurança privada.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento de rotina quando foi chamada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom). A empresa de monitoramento informou que as câmeras de segurança haviam detectado a invasão ao comércio.

Os policiais se deslocaram até o local e contaram com a presença do proprietário do estabelecimento, que abriu o portão para a entrada da equipe. Durante a vistoria, os agentes localizaram um indivíduo escondido, agachado em um canto do bar.