Um homem de 44 anos foi preso em flagrante na tarde deste sábado (10) após ser detido por moradores ao tentar furtar fiação elétrica de uma residência, na Vila Alto Paraíso, em Bauru. A ocorrência foi atendida por policiais militares após acionamento do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), que informou sobre um furto em andamento.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes realizavam patrulhamento de rotina quando foram chamados para atender a ocorrência. Ao chegarem ao local, encontraram um indivíduo já contido pela vítima e por populares.

Segundo relato da vítima, o homem teria subido em um poste de energia localizado dentro do imóvel e cortado um pedaço de fio elétrico. A ação foi percebida pelo vigia de uma obra nas proximidades, que avisou o proprietário da residência. Ao chegar em casa, a vítima ainda flagrou o suspeito descendo do muro do imóvel e, com a ajuda do vigia, conseguiu detê-lo até a chegada da polícia.