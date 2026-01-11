Um homem de 44 anos foi preso em flagrante na tarde deste sábado (10) após ser detido por moradores ao tentar furtar fiação elétrica de uma residência, na Vila Alto Paraíso, em Bauru. A ocorrência foi atendida por policiais militares após acionamento do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), que informou sobre um furto em andamento.
De acordo com a Polícia Militar, os agentes realizavam patrulhamento de rotina quando foram chamados para atender a ocorrência. Ao chegarem ao local, encontraram um indivíduo já contido pela vítima e por populares.
Segundo relato da vítima, o homem teria subido em um poste de energia localizado dentro do imóvel e cortado um pedaço de fio elétrico. A ação foi percebida pelo vigia de uma obra nas proximidades, que avisou o proprietário da residência. Ao chegar em casa, a vítima ainda flagrou o suspeito descendo do muro do imóvel e, com a ajuda do vigia, conseguiu detê-lo até a chegada da polícia.
Ainda conforme a vítima, durante o confronto houve ameaças. Com o suspeito, os policiais encontraram três facas de serra e um pedaço de serra, materiais que teriam sido utilizados na tentativa de furto.
Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão e o conduziram ao Plantão Policial, onde a ocorrência foi registrada e os objetos apreendidos. A Perícia Técnica foi acionada para realizar os trabalhos no local.
Após análise das circunstâncias e das provas apresentadas, a autoridade policial entendeu que a conduta se enquadra no crime de furto qualificado, previsto no artigo 155, parágrafo 4º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, decretando a prisão em flagrante do suspeito. Ele permaneceu detido e deverá ser apresentado posteriormente em audiência de custódia ao Poder Judiciário.