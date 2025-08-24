25 de agosto de 2025
NESTE DOMINGO

Incêndio atinge residência em Botucatu; causa é investigada

Por Tisa Moraes
| Tempo de leitura: 1 min
Defesa Civil/Divulgação
Fogo consumiu móveis, roupas e outros objetos da família que vivia no local
Fogo consumiu móveis, roupas e outros objetos da família que vivia no local

Um incêndio atingiu uma residência na manhã deste domingo (24) no Jardim Monte Mor, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru). No imóvel, localizado na rua Carolina Alves Bávia, vivia uma família de sete pessoas, que conseguiu sair antes que as chamas se alastrassem. Apesar dos danos materiais, ninguém se feriu.

O fogo começou por volta das 8h e rapidamente consumiu móveis, roupas e outros objetos, deixando parte da casa destruída. Em alguns cômodos, as chamas queimaram até o teto.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil foram mobilizadas para controlar as chamas e realizar o rescaldo. Um caminhão-pipa da prefeitura foi acionado para reforçar o trabalho.

Até o momento, não há informações sobre o que teria originado o incêndio, cuja causa é investigada. A Secretaria Municipal de Assistência Social está em contato com a família para prestar o suporte necessário.

