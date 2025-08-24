25 de agosto de 2025
Cuidado que transforma

Por Iracy Cristina Terrabuio da Silva e Oscar Rodrigues da Silva Filho
| Tempo de leitura: 1 min
Receber cuidados em casa, após cirurgia de minha esposa, é algo que vai muito além de um procedimento técnico.

É abrir a porta não apenas da casa, mas também do coração, para aqueles que chegam trazendo atenção, delicadeza e humanidade.

A equipe de saúde da PSF3, sob a supervisão de Flávia Jerônimo Capossoli, cuja liderança cuidados inspira confiança e garante que cada atendimento seja feito com excelência e não apenas cumprindo sua missão, mas extrapolando o simples rito do dever cumprido.

Juliana, agente de saúde; Laíra, auxiliar de enfermagem; e Ana Carolina, enfermeira — cada uma, com seu papel e sua dedicação, trouxe não só competência, mas também carinho e presença acolhedora.

Humanidade -

Não foi apenas saúde que minha esposa recebeu, mas também a certeza de que existem profissionais que fazem da sua vocação um ato de amor ao próximo.

Minha gratidão sincera a cada uma de vocês, por terem sido mais que profissionais — foram apoio, esperança e força em um momento delicado.

Com carinho...

