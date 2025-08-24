E este conceito, deve ser entendido da forma mais abrangente possível.

Uma das habilidades comportamentais mais importantes a ser desenvolvida na atualidade, é o que chamamos de inteligência relacional.

Começa pela forma como nos tratamos, como nos nutrimos, como nos reconhecemos e valorizamos. Portanto, sem estima suficiente, não conseguiremos nos relacionar com nossas próprias questões de forma madura e produtiva.

Depois, com o passar do tempo, das experiências vivenciadas, vamos nos aperfeiçoando e estendemos esta forma de tratamento para além de nós, para os nossos círculos familiares, amigos, interações sociais, e é claro, para o ambiente profissional.

Acontece que quando se trata de auto estima, é preciso algum trabalho interno muito honesto, consciente e competente para surtir efeitos a longo prazo.