Piratininga terá Rodada de Crédito do Sebrae-SP

Piratininga - Na próxima quarta-feira (27), o Sebrae Aqui de Piratininga (13 quilômetros de Bauru), que fica na rua Manoel Pedro Carneiro, 100, na Antiga Estação Ferroviária, recebe a Rodada de Crédito, oportunidade especial para empreendedores locais que desejam conhecer soluções financeiras, ampliar conexões com instituições bancárias e impulsionar seus negócios. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link https://inscricao.sebraesp.com.br/produto/turma/3576.

O evento será no salão de reuniões do órgão, das 9h às 12h, com programação que inclui café da manhã, abertura com equipe do Sebrae, apresentação das linhas de crédito disponíveis e atendimentos individuais para esclarecimento de dúvidas e negociações personalizadas.

Estão confirmadas participações de instituições financeiras como Sicredi Bauru, Banco do Povo, Caixa Econômica Federal, Sicoob Nosso, Sicoob Cocred, Cresol Bauru, Santander, Sicoob Mantiqueira e Sicoob Credicitrus. Além da Rodada, a cidade contará com atendimento do Sebrae Móvel na Praça do Turista, das 9h às 13h, com serviços voltados aos Microempreendedores Individuais (MEIs).