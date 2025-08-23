24 de agosto de 2025
Tarcísio visita Pirajuí para encerrar cursos


Pirajuí - O governador do Estado, Tarcísio de Freitas, participa, neste sábado (23), das formaturas do sexto ciclo do Caminho da Capacitação, programa do Fundo Social que ofereceu qualificação profissional gratuita em carretas móveis em 12 cidades na região.

A agenda começa em Pirajuí, às 10h, na avenida Presidente Afonso Pena, nº 805, com formandos de Pirajuí, Balbinos, Cafelândia, Guarantã, Reginópolis e Sabino. Às 15h, em Bauru, haverá solenidade no Parque Vitória Régia para alunos de Bauru, Avaí, Duartina, Iacanga, Paulistânia e Piratininga.

