Buffet Comida Tropeira leva sabor e tradição a eventos em casa

da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação
Cesar Cícero de Oliveira tem quase 15 anos de experiência com comida tropeira
O Buffet Comida Tropeira, de Bauru, se especializou em levar a comida típica do interior para aniversários, casamentos e encontros corporativos. A empresa, fundada em 2011, tem à frente Cesar Cícero de Oliveira, que transformou a paixão pela comida em um trabalho reconhecido por clientes e premiações em competições gastronômicas.

O diferencial do serviço, segundo o proprietário, é o comprometimento com o cliente. "Nosso foco é entregar qualidade e dar tranquilidade a quem nos contrata. A festa é da pessoa, e nosso papel é garantir que ela aproveite sem preocupações", afirma. Essa dedicação se traduz em cardápios variados, atendimento flexível e acompanhamento desde o planejamento até o encerramento do evento.

O buffet oferece diferentes opções, como churrasco, paella caipira e costela fogo de chão. Entre as escolhas mais pedidas estão a costela, preparada por até oito horas no calor da brasa, e a tradicional "queima do alho". Essa tradição da culinária caipira é feita no fogão a lenha, com arroz carreteiro, feijão gordo, paçoca de carne seca e carne no tacho. A receita já rendeu à equipe títulos em Barretos, Tupã e Bauru, incluindo primeiro lugar no circuito Centro-Oeste Paulista.

Além da comida, o Comida Tropeira oferece suporte durante o evento. A equipe chega horas antes para garantir o ponto certo da carne e se adapta ao espaço disponível, seja em chácaras ou salões. Também auxilia na escolha do cardápio de acordo com o perfil da festa e número de convidados.

Cesar tem experiência acumulada em quase 15 anos de eventos, o que deu ao cozinheiro conhecimento para atender desde pequenas reuniões até encontros de grande porte. Ele lidera a equipe e garante o treinamento dos auxiliares, reforçando o compromisso de manter a qualidade em todos os serviços.

A presença do buffet também se estende a competições gastronômicas. Em 2019, o grupo participou da tradicional disputa de Queima do Alho em Barretos, conquistando destaque entre dezenas de concorrentes. No dia 31 deste mês, Cesar e sua equipe retornam para a competição no município mirando o topo do pódio.

O Comida Tropeira reforça sua identidade ao valorizar o preparo artesanal. A costela, por exemplo, é temperada apenas com sal grosso e assada com lenha de eucalipto, tradição que mantém o sabor característico da receita.

Para eventos de todos os tamanhos, a empresa se coloca como parceira. Do cardápio à logística, a promessa é a mesma: qualidade e comprometimento.

Serviço

O Buffet Comida Tropeira atende em Bauru e região e recebe encomendas pelo telefone (14) 99743-2983. Mais informações, incluindo fotos de pratos e eventos, podem ser encontradas no Instagram da empresa, no perfil @comidatropeira.

Comida Tropeira tem cardápio variado, seguindo o compromisso de qualidade e comprometimento com o cliente
A prateleira de troféus de Cesar Cícero de Oliveira
