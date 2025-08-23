Buffet Comida Tropeira leva sabor e tradição a eventos em casa

O Buffet Comida Tropeira, de Bauru, se especializou em levar a comida típica do interior para aniversários, casamentos e encontros corporativos. A empresa, fundada em 2011, tem à frente Cesar Cícero de Oliveira, que transformou a paixão pela comida em um trabalho reconhecido por clientes e premiações em competições gastronômicas.

O diferencial do serviço, segundo o proprietário, é o comprometimento com o cliente. "Nosso foco é entregar qualidade e dar tranquilidade a quem nos contrata. A festa é da pessoa, e nosso papel é garantir que ela aproveite sem preocupações", afirma. Essa dedicação se traduz em cardápios variados, atendimento flexível e acompanhamento desde o planejamento até o encerramento do evento.

O buffet oferece diferentes opções, como churrasco, paella caipira e costela fogo de chão. Entre as escolhas mais pedidas estão a costela, preparada por até oito horas no calor da brasa, e a tradicional "queima do alho". Essa tradição da culinária caipira é feita no fogão a lenha, com arroz carreteiro, feijão gordo, paçoca de carne seca e carne no tacho. A receita já rendeu à equipe títulos em Barretos, Tupã e Bauru, incluindo primeiro lugar no circuito Centro-Oeste Paulista.