'Os Caras Malvados 2' com sessão inclusiva

Neste sábado (23), a sessão inclusiva do mês de março exibirá o filme "Os Caras Malvados 2", em salas da rede Cinépolis de todo o Brasil, incluindo a do Boulevard Shopping.
A sessão busca incluir o público com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras deficiências relacionadas à hipersensibilidade sensorial em geral, em um momento de lazer e diversão na sala de cinema. Para proporcionar uma experiência cinematográfica ainda mais acolhedora, o filme será exibido com volume de som reduzido e apenas metade das luzes da sala permanecem apagadas. Nesta sessão, não haverá exibição de publicidades, comerciais e trailers, sendo permitida a entrada e saída a qualquer momento.
A Cinépolis, maior operadora de cinemas da América Latina, assegura o cumprimento das leis municipais e estaduais em todas as regiões, incluindo o direito à meia-entrada para espectadores com TEA e seus acompanhantes em todas as sessões adaptadas.
Adaptada e focada no público com TEA e outras deficiências relacionadas à hipersensibilidade sensorial em geral, a sessão será aberta a toda a comunidade.
A comédia infantil conta a história de um grupo de criminosos, que é forçado a participar de um assalto de alto risco, planejado por uma nova equipe de delinquentes femininas.
Serviço
Neste sábado (23), às 13h30, na sala 5 da Cinépolis do Boulevard Shopping. Os ingressos podem ser adquiridos na respectiva bilheteria, ATMs ou pelo site: www.cinepolis.com.br.