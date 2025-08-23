'Os Caras Malvados 2' com sessão inclusiva

Neste sábado (23), a sessão inclusiva do mês de março exibirá o filme "Os Caras Malvados 2", em salas da rede Cinépolis de todo o Brasil, incluindo a do Boulevard Shopping.

A sessão busca incluir o público com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras deficiências relacionadas à hipersensibilidade sensorial em geral, em um momento de lazer e diversão na sala de cinema. Para proporcionar uma experiência cinematográfica ainda mais acolhedora, o filme será exibido com volume de som reduzido e apenas metade das luzes da sala permanecem apagadas. Nesta sessão, não haverá exibição de publicidades, comerciais e trailers, sendo permitida a entrada e saída a qualquer momento.

A Cinépolis, maior operadora de cinemas da América Latina, assegura o cumprimento das leis municipais e estaduais em todas as regiões, incluindo o direito à meia-entrada para espectadores com TEA e seus acompanhantes em todas as sessões adaptadas.