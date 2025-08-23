24 de agosto de 2025
OPINIÃO

A mulher de César...

Por Catarina Carvalho |
| Tempo de leitura: 2 min
Sócia-Fundadora Apiece Bauru
Analisei a missiva do amigo de longa data Pedro Valentim, publicada na Tribuna do Leitor desse nomeado Jornal da Cidade em 21 de agosto de 2025, página 2, alto, e lembrei-me dos anos em que seu irmão João Valentim esteve frequentando a Apiece Bauru, em condições ainda precárias, nos idos de 1989 e 1990.

Constatei que só vivenciando concretamente a árida história de vida e conquistas homeopáticas de cada dia conseguimos entender o íngreme trajeto de pouca verba e excesso de tarefas e missões, sem mencionar o resgaste e o formato humanitário da Pedagogia e da Assistência Social, além de múltiplos apelos aos empresários e beneméritos de nossa Bauru, gigante em solidariedade.

Tantas mudanças acontecem na vida íntima, emocional e social dos nossos Hipossuficientes através de doações de serviços médicos e dentários, que mesmo transparentes ninguém enxerga!

Leitores, à guisa de maior clareza, destaco que Pompeia, mulher de César, nem era honesta e muito menos aparentava honestidade, haja vista a dissolução de seu casamento!

As entidades assistenciais de nossa cidade só conseguem crescer física e humanitariamente se cumprirem a Lei (Lex) e com parcimônia para administrar a verba que não supre quarenta por cento das necessidades do espaço e dos educandos ou usuários.

Daí o decorrer do ano letivo com vários eventos arrecadatórios !!!!!!!!!!

Iniciamos o ano pedindo e da mesma forma o encerramos!

Na plataforma da transparência da Prefeitura Municipal de Bauru existem inúmeros vácuos desinformativos, mas que tal o povo romano visitar o site da Transparência das Instituições? Ou mesmo passar dias conhecendo "in loco" todas? Valerá a pena...

Afinal, estamos numa cidade que atua de portas abertas e não quer segredos, e sim publicidade de seus atos alternativos!!!

Não dá para esperar a opinião de Cesar!

Se formos esperar as aparências das mulheres de Roma, as entidades fecham!

Viajemos nos roteiros da real situação de cada Instituição!

