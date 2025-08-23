A mulher de César...

Analisei a missiva do amigo de longa data Pedro Valentim, publicada na Tribuna do Leitor desse nomeado Jornal da Cidade em 21 de agosto de 2025, página 2, alto, e lembrei-me dos anos em que seu irmão João Valentim esteve frequentando a Apiece Bauru, em condições ainda precárias, nos idos de 1989 e 1990.

Constatei que só vivenciando concretamente a árida história de vida e conquistas homeopáticas de cada dia conseguimos entender o íngreme trajeto de pouca verba e excesso de tarefas e missões, sem mencionar o resgaste e o formato humanitário da Pedagogia e da Assistência Social, além de múltiplos apelos aos empresários e beneméritos de nossa Bauru, gigante em solidariedade.

Tantas mudanças acontecem na vida íntima, emocional e social dos nossos Hipossuficientes através de doações de serviços médicos e dentários, que mesmo transparentes ninguém enxerga!