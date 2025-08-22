PM Ambiental resgata 3 filhotes de cachorro-do-mato em canavial

Promissão - Nesta sexta-feira (22), durante patrulhamento, a Polícia Militar Ambiental resgatou três filhotes de cachorro-do-mato que foram encontrados em um canavial em Promissão (120 quilômetros de Bauru).

De acordo com a corporação, os animais estavam desorientados e vulneráveis, possivelmente afastados da mãe devido à movimentação agrícola na região.

Após o resgate, os filhotes foram encaminhados à Associação Protetora de Animais Silvestres (Apass) de Assis, onde receberam os cuidados necessários.