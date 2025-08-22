Lucas Akira e Fábio lançam 1ª parte do DVD 'Nossa Playlist 2' 

"Nem tudo se fala… algumas histórias a gente canta." É com esse sentimento que os "Japanejos" Lucas Akira e Fábio se prepararam para um dos momentos mais marcantes de sua trajetória: o lançamento da primeira parte do aguardado DVD "Nossa Playlist 2", que chegou a todas as plataformas digitais nesta quinta-feira (21). Gravado no último dia 26 de julho, no Condomínio Bauru Business Park, o DVD é a continuidade de um trabalho que já conquistou milhões de ouvintes. A primeira edição de 'Nossa Playlist' ultrapassou a marca de 10 milhões de plays e consolidou o formato como um dos favoritos dos fãs: regravações de músicas que embalam os shows da dupla, sempre valorizando o melhor do sertanejo, ao lado de composições autorais que carregam a identidade e emoção de Lucas e Fábio. Desta vez, o desafio era superar o impacto da primeira edição e, segundo quem esteve presente na gravação, eles conseguiram com folga.

O projeto foi produzido por Estevan Bass, renomado produtor musical que também assina trabalhos da consagrada dupla João Bosco e Vinicius. Para esta nova gravação, Lucas Akira e Fábio apostaram em um formato intimista, priorizando a proximidade com o público. Além das regravações que fazem parte da história da dupla, o repertório do DVD inclui sucessos recentes, como Dividir ou Te Perder e o medley Viver Sem Ar/Ela É Demais, que une dois clássicos da música latina e já conquistou espaço nas apresentações ao vivo.

"Essa gravação foi especial porque sentimos o amor do público em cada música. Agora, com o lançamento, todo mundo vai poder reviver esses momentos e cantar junto com a gente, onde estiver", afirma Lucas. "Nossa Playlist 2" é um retrato fiel da relação de Lucas Akira e Fábio com sua base de fãs. Para saber mais sobre o trabalho da dupla Lucas Akira e Fábio, basta seguir suas redes sociais.