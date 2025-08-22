'Entidades sociais, Câmara e a mulher de Cesar'

Não esperava do nobre causídico Pedro Valentim um artigo como esse que foi veiculado ontem no JC.
Concluo que não assistiu à Audiência com a necessária atenção, pois deixamos claro que o referido PL está "mirando" no alvo errado.
Se a atual plataforma de prestação de contas da PMB for reformada, como propõe o TCESP, tudo estará resolvido. Finalizando, reitero àqueles que estão insinuando que todas as OSC's não querem transparência, parem de nos tratar com tamanho desrespeito...
E devolvo ao nobre Pedro: sim, a mulher de César precisa demonstrar que é honesta… é o objetivo das prestações de contas que fazemos nos termos da Lei 13019/2014, mas é preciso que os romanos sejam capazes de enxergar essas demonstrações… é preciso que os bauruenses consigam enxergar isso na citada plataforma...