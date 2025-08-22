24 de agosto de 2025
OPINIÃO

'Entidades sociais, Câmara e a mulher de Cesar'

Por Uriel de Almeida - presidente do Ceac |
| Tempo de leitura: 1 min
Não esperava do nobre causídico Pedro Valentim um artigo como esse que foi veiculado ontem no JC.

Concluo que não assistiu à Audiência com a necessária atenção, pois deixamos claro que o referido PL está "mirando" no alvo errado.

Se a atual plataforma de prestação de contas da PMB for reformada, como propõe o TCESP, tudo estará resolvido. Finalizando, reitero àqueles que estão insinuando que todas as OSC's não querem transparência, parem de nos tratar com tamanho desrespeito...

E devolvo ao nobre Pedro: sim, a mulher de César precisa demonstrar que é honesta… é o objetivo das prestações de contas que fazemos nos termos da Lei 13019/2014, mas é preciso que os romanos sejam capazes de enxergar essas demonstrações… é preciso que os bauruenses consigam enxergar isso na citada plataforma...

