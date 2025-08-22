TOR flagra contrabando de R$ 200 mil em medicamentos controlados

Pongaí - Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar Rodoviária, na tarde desta quinta-feira (21), em Pongaí (100 quilômetros de Bauru), transportando medicamentos de uso controlado avaliados em cerca de R$ 200 mil. Ele foi autuado por contrabando.

O carro onde estavam os remédios - um Citroen/C3 - foi abordado por uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), por volta das 15h30, na altura do quilômetro 247 da rodovia Dona Leonor Mendes de Barros (SP-333), durante a operação Impacto.

Na vistoria, os policiais rodoviários encontraram 33 caixas com quatro ampolas cada de Tirzepatida de 7,5 e de 10 mg, uma medicação de uso controlado para diabetes e obesidade. A carga, avaliada pela polícia em aproximadamente R$ 200 mil, foi apreendida.