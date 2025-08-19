19 de agosto de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
FALECIMENTO

CIRSO APARECIDO NICOLAU


| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter

30/07/1964  - 18/08/2025. Era casado com LUCIANA CRISTINA DE PAULO. Deixa os filhos ISAAC, SUELLEN, ALLAN, MAYARA e ISABELLA. Deixa familiares e amigos. Seu corpo foi velado na sala 2 do Memorial Bauru e seu sepultamento foi em 18/08/2025, às 16h, no Cemitério Jd. do Ypê, em Bauru.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários