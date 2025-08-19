Léo Ritter apresenta 'A Comédia Segundo o Espiritismo'

"Tem duas coisas que eu acho complicadas nessa encarnação: evoluir espiritualmente e pagar os boletos". As aspas são do humorista Léo Ritter, que sobe ao palco do Teatro Municipal Celina Lourdes Alves Neves, em Bauru, pela primeira vez, no próximo domingo (24), às 20h, com o espetáculo 'A Comédia Segundo o Espiritismo'.

A proposta é unir boas risadas e reflexões sobre a doutrina espírita ao abordar situações do cotidiano com leveza e descontração, segundo a divulgação do evento. Ingressos já estão disponíveis no site vargasingressos.com.br ou nos pontos de venda físico Flippes Lanches e Wizard Idiomas.

Com classificação livre, o show busca aproximar o espiritismo do público em geral, especialmente dos mais jovens. "É uma parceria que surgiu por meio de iniciativa do próprio comediante, que quis vir a Bauru para atender o público do Interior paulista", revelou o produtor cultural Bruno Rondon, da BR Eventos.