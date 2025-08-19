Léo Ritter apresenta 'A Comédia Segundo o Espiritismo'

"Tem duas coisas que eu acho complicadas nessa encarnação: evoluir espiritualmente e pagar os boletos". As aspas são do humorista Léo Ritter, que sobe ao palco do Teatro Municipal Celina Lourdes Alves Neves, em Bauru, pela primeira vez, no próximo domingo (24), às 20h, com o espetáculo 'A Comédia Segundo o Espiritismo'.
A proposta é unir boas risadas e reflexões sobre a doutrina espírita ao abordar situações do cotidiano com leveza e descontração, segundo a divulgação do evento. Ingressos já estão disponíveis no site vargasingressos.com.br ou nos pontos de venda físico Flippes Lanches e Wizard Idiomas.
Com classificação livre, o show busca aproximar o espiritismo do público em geral, especialmente dos mais jovens. "É uma parceria que surgiu por meio de iniciativa do próprio comediante, que quis vir a Bauru para atender o público do Interior paulista", revelou o produtor cultural Bruno Rondon, da BR Eventos.
Natural de Porto Alegre (RS), Léo Ritter está em turnê nacional com "A Comédia Segundo o Espiritismo", que tem duração aproximada de 1h30, de acordo com o produtor, e segue em cartaz desde 2024. Mais do que entretenimento, o show de stand-up é uma maneira inovadora de dinamizar o movimento espírita, destaca a divulgação.
Para os já conhecedores, a apresentação promete identificação e boas gargalhadas. Aos iniciantes, oferece um convite para olhar o espiritismo de forma descomplicada.
Serviço
O Teatro Municipal fica na quadra 8 da avenida Nações Unidas. Ingressos à venda no site vargasingressos.com.br ou em Flipper Lanches (rua Henrique Savi, 12-40) e Wizard Idiomas (avenida Nossa Senhora de Fátima, 18-49, Jardim America).