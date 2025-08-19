Audiência sobre empréstimo de R$ 40 milhões é antecipada

Em meio à estiagem prolongada, à queda do nível da lagoa de captação do Rio Batalha e à urgência de encontrar soluções para o problema crônico do abastecimento de água em Bauru, a audiência pública para discutir o empréstimo de R$ 40 milhões do DAE junto à Caixa Econômica Federal foi antecipada. O encontro, inicialmente agendado para o próximo dia 29, ocorrerá nesta quarta-feira (20) na Câmara Municipal, a partir das 14h, por iniciativa do vereador Junior Lokadora (Podemos), membro da Comissão de Saúde da Casa.

O projeto de lei (PL) sobre o tema, que promove correções na legislação aprovada no início do ano para autorizar a autarquia a contrair o financiamento a fim de perfurar dois novos poços e fazer outros investimentos na rede de distribuição de água, foi retirado de pauta pela quarta vez, durante sessão legislativa desta segunda-feira (18).

Na tribuna, o vereador Mané Losila elogiou a decisão de antecipar a audiência. "Esperamos que o DAE e o governo esclareçam todas as dúvidas apresentadas pelos vereadores para que, o próximo ano, durante o período de estiagem, seja com menos emoção do que os últimos. Esperamos que um dia consigamos estancar o problema da falta d'água em Bauru", afirmou.