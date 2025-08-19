Vereador cobra campanha sobre mudança na fila de exames

Presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Bauru, o vereador Junior Rodrigues (PSD) fez um alerta durante a sessão legislativa desta segunda-feira (18): pacientes que aguardam por exames e consultas oferecidos pelo SUS, mas não passaram pelo sistema público de saúde nos últimos oito meses, estão fora da chamada "fila qualificada" e não terão acesso ao serviço se não atualizarem seus cadastros.
A medida está em vigor desde abril, mas, segundo o parlamentar, a população não foi devidamente informada e por isso, uma campanha ampla de divulgação deveria ser providenciada pelo município. Rodrigues tomou conhecimento da nova regra durante reunião realizada na última sexta-feira com a diretora do Departamento Regional de Saúde (DRS-6), Fabíola Yamamoto, da qual também participaram os vereadores Júnior Lokadora e Sandro Bussola, também integrantes da Comissão de Saúde.
Durante o encontro, o colegiado pediu esclarecimentos sobre demandas recebidas da população, como a falta de medicamentos, filas para cirurgias eletivas e longa espera por vagas de internação. Entre os pontos de maior preocupação, segundo Rodrigues, está o represamento de pacientes aguardando por exames e consultas, muitos dos quais sequer sabem que precisam atualizar seus dados para continuarem na fila.
"Quanto a exames de endoscopia, por exemplo, há cerca de 2.800 pessoas na fila qualificada e 6.200 na fila geral. Parte desta diferença pode ser justificada pelo fato de algumas pessoas terem feito exames na rede de urgência, outras morreram aguardando, outras fizeram 'vaquinha' ou rifa e foram para o sistema privado. Mas muitas podem achar que continuam na fila e morrerão sem nunca serem chamadas", analisa.
REORGANIZAÇÃO
A reorganização da fila foi feita em conjunto pelo Estado e pelo município, seguindo diretrizes do Grupo de Regulação da Secretaria de Estado da Saúde, que passou a exigir a reavaliação anual da situação dos pacientes que aguardam por exames e consultas, mediante a manifestação de interesse deles em continuar esperando pela vaga. Para dar publicidade à mudança, Rodrigues pondera ser necessária uma campanha massiva por parte do poder público municipal para orientar a população sobre como proceder.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a atualização cadastral deve ser feita no https://www2.bauru.sp.gov.br/sist_documentos/cadastrar.aspx?a=315, onde é possível corrigir dados como telefone, endereço e informar o interesse em continuar na fila por consultas e exames especializados.
Na tribuna, Bussola (MDB) revelou que a comissão também foi informada pela diretora do DRS-6 sobre a alta, em 2025, de 200% no número de pacientes com trauma por acidente de trânsito atendidos nos hospitais públicos da cidade. Mencionando a morte de mais uma vítima na malha viária urbana de Bauru nesta segunda-feira, ele fez duras críticas à Emdurb (leia mais na página 6). Os vereadores Marcelo Afonso (PSD), Roberval Sakai (PMB), Dário Dudário (PSD) e Emerson Construtor (Podemos) lamentaram o óbito.