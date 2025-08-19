Vereador cobra campanha sobre mudança na fila de exames

Presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Bauru, o vereador Junior Rodrigues (PSD) fez um alerta durante a sessão legislativa desta segunda-feira (18): pacientes que aguardam por exames e consultas oferecidos pelo SUS, mas não passaram pelo sistema público de saúde nos últimos oito meses, estão fora da chamada "fila qualificada" e não terão acesso ao serviço se não atualizarem seus cadastros.

A medida está em vigor desde abril, mas, segundo o parlamentar, a população não foi devidamente informada e por isso, uma campanha ampla de divulgação deveria ser providenciada pelo município. Rodrigues tomou conhecimento da nova regra durante reunião realizada na última sexta-feira com a diretora do Departamento Regional de Saúde (DRS-6), Fabíola Yamamoto, da qual também participaram os vereadores Júnior Lokadora e Sandro Bussola, também integrantes da Comissão de Saúde.

Durante o encontro, o colegiado pediu esclarecimentos sobre demandas recebidas da população, como a falta de medicamentos, filas para cirurgias eletivas e longa espera por vagas de internação. Entre os pontos de maior preocupação, segundo Rodrigues, está o represamento de pacientes aguardando por exames e consultas, muitos dos quais sequer sabem que precisam atualizar seus dados para continuarem na fila.