19 de agosto de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
EM MACATUBA

Homem é flagrado em ação conjunta com arsenal de caça ilegal

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Além de armas de fogo e facas, foram apreendidos com o suspeito materiais usados na recarga de munições
Além de armas de fogo e facas, foram apreendidos com o suspeito materiais usados na recarga de munições

Macatuba - Um homem foi preso em flagrante, nesta segunda-feira (18), em Macatuba (46 quilômetros de Bauru), com um arsenal de caça ilegal, que reunia diversas armas, facas e materiais usados na recarga de munições. Após o registro da ocorrência, ele ficou à disposição da Justiça.

Inicialmente, a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender ocorrência envolvendo um homem caído na rua, aparentemente sob efeito de bebida alcoólica, com uma espingarda nas mãos.

Quando a equipe chegou ao endereço informado, a pessoa foi encontrada, mas estava sem a arma de fogo que, segundo  testemunhas, teria sido levada por um homem em um Ford Ka.

Após diligências, que contaram com o apoio de policiais civis, o suspeito, que conforme a polícia estaria envolvido com a caça ilegal de animais silvestres, foi localizado com a espingarda.

Novas buscas levaram as equipes a apreender com ele carne de caça, petrechos usados na prática, armas de fogo, facas, grande quantidade de material para a recarga de munição, corda, machado e marreta.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários