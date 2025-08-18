Homem é flagrado em ação conjunta com arsenal de caça ilegal

Macatuba - Um homem foi preso em flagrante, nesta segunda-feira (18), em Macatuba (46 quilômetros de Bauru), com um arsenal de caça ilegal, que reunia diversas armas, facas e materiais usados na recarga de munições. Após o registro da ocorrência, ele ficou à disposição da Justiça.
Inicialmente, a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender ocorrência envolvendo um homem caído na rua, aparentemente sob efeito de bebida alcoólica, com uma espingarda nas mãos.
Quando a equipe chegou ao endereço informado, a pessoa foi encontrada, mas estava sem a arma de fogo que, segundo testemunhas, teria sido levada por um homem em um Ford Ka.
Após diligências, que contaram com o apoio de policiais civis, o suspeito, que conforme a polícia estaria envolvido com a caça ilegal de animais silvestres, foi localizado com a espingarda.
Novas buscas levaram as equipes a apreender com ele carne de caça, petrechos usados na prática, armas de fogo, facas, grande quantidade de material para a recarga de munição, corda, machado e marreta.