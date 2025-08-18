Homem agride mulher com soco, atira na direção dela e acaba preso

Jaú - Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM), na noite deste domingo (17), no Distrito de Potunduva, em Jaú (47 quilômetros de Bauru), após agredir a companheira com um soco no rosto e efetuar disparos na direção dela e da irmã. Por sorte, ninguém foi atingido.

O fato ocorreu por volta das 19h40. Segundo o registro policial, a mulher, de 39 anos, contou à polícia que desentendeu-se com seu companheiro, de 41 anos, por ciúme e seguiu até o sítio de sua sogra.

No local, juntamente com a irmã, ouviu dois disparos e avistou o marido com uma arma de fogo em punho, atirando na direção das duas. Por sorte, os tiros acertaram apenas o chão e ninguém foi atingido.