18 de agosto de 2025
EM JAÚ

Homem agride mulher com soco, atira na direção dela e acaba preso

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Malavolta Jr./JC Imagens
Suspeito foi levado ao plantão policial e autuado em flagrante por violência doméstica, ameaça e disparo de arma de fogo em via pública
Suspeito foi levado ao plantão policial e autuado em flagrante por violência doméstica, ameaça e disparo de arma de fogo em via pública

Jaú - Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM), na noite deste domingo (17), no Distrito de Potunduva, em Jaú (47 quilômetros de Bauru), após agredir a companheira com um soco no rosto e efetuar disparos na direção dela e da irmã. Por sorte, ninguém foi atingido.

O fato ocorreu por volta das 19h40. Segundo o registro policial, a mulher, de 39 anos, contou à polícia que desentendeu-se com seu companheiro, de 41 anos, por ciúme e seguiu até o sítio de sua sogra.

No local, juntamente com a irmã, ouviu dois disparos e avistou o marido com uma arma de fogo em punho, atirando na direção das duas. Por sorte, os tiros acertaram apenas o chão e ninguém foi atingido.

Na sequência, de acordo com o registro policial, o homem agrediu a mulher com um soco no rosto e fugiu em seu carro. A PM foi acionada e suspeito foi localizado e detido em uma avenida de Potunduva.

Ele confessou a agressão aos policiais, mas negou ter efetuado os disparos. Durante perícia no sítio, a Polícia Científica encontrou dois estojos de munição de calibre 38, da marca CBC, que foram apreendidos.

Já a arma não foi localizada. O homem foi conduzido ao plantão policial e autuado em flagrante por violência doméstica, ameaça e disparo de arma de fogo em via pública, permanecendo à disposição da Justiça.

