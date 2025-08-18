Primeiro suplente do PP, Sakai toma posse como vereador em Bauru

No início da tarde desta segunda-feira (18/08), pouco antes da 29ª Sessão Ordinária de 2025, tomou posse do cargo de vereador Roberval Sakai Bastos Pinto, o Sakai, primeiro suplente da chapa do Partido Progressistas (PP) nas Eleições Municipais de 2024, na qual recebeu 885 votos.

Ele assume a cadeira do vereador André Maldonado (PP), que se licenciou do mandato na Câmara Municipal após ter solicitado afastamento temporário e não remunerado das atividades parlamentares.

A solenidade de posse, que ocorreu na Sala da Presidência, foi conduzida pelo presidente em exercício da Casa de Leis, Cabo Helinho (PL), e contou com a presença dos vereadores Dário Dudário (PSD) - que agora assume como primeiro secretário na Mesa Diretora, no lugar de Maldonado - e Miltinho Sardin (PSD), que ficou a cargo da segunda secretaria. Já Sakai assume os cargos então ocupados por André Maldonado nas Comissões Permanentes da Casa de Leis.

Temporário