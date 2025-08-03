3.ª edição do Bendito Feijão trouxe Péricles a Bauru

A 3ª edição do Bendito Feijão foi realizada neste sábado (16) no Bauru Tênis Clube (BTC) em Bauru. Com muita música, gastronomia e celebração, o evento se tornou uma das principais festas do calendário cultural da cidade. Com direito à tradicional feijoada e um line-up de peso, a atração principal ficou por conta do cantor Péricles, que retornou a cidade, emocionando o público com clássicos do samba e do pagode.

A programação teve início às 13h com a abertura dos portões e o início do serviço de feijoada, que se estendeu até as 17h. O evento com um palco 360°, garantindo maior proximidade entre os artistas e o público — um dos diferenciais que marcou a proposta do Bendito Feijão.

Além do show marcante de Péricles, que celebrou no palco seus 40 anos de carreira com hits como "Até Que Durou", "Melhor Eu Ir" e "Se Eu Largar o Freio", a tarde e noite foram embaladas por outras atrações. O grupo de pagode Blá Blá trouxe uma performance animada, enquanto os DJs Cardamom e B2C agitaram os intervalos com sets que passearam pelo eletrônico, promovendo um verdadeiro encontro de estilos.