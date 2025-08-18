Show da QG Rock Band homenageou Ira! e Ultraje em Bauru

A noite desta sexta-feira (15) foi de pura nostalgia e energia no Alameda Rodoserv Center, em Bauru. A casa recebeu o show da QG Rock Band, que levou ao palco um potente tributo a dois ícones do rock nacional: Ultraje a Rigor e Ira!.

Com início às 20h, o espetáculo resgatou clássicos que marcaram gerações, como "Nós Vamos Invadir Sua Praia", "Dias de Luta", "Inútil", "Ciúme", "Rebelde Sem Causa" e "Envelheço na Cidade". Ao longo das duas horas de apresentação, o público foi conduzido por uma verdadeira viagem musical repleta de hits que fazem parte da memória afetiva dos fãs do rock brasileiro.