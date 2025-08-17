Motociclista de 30 anos morre após colisão com árvore em Lins

Lins - Um motociclista de 30 anos sofreu múltiplas fraturas, na madrugada deste domingo (17), após colidir com uma árvore na rua Joaquim Manoel de Macedo, no Jardim Paraíso, em Lins (102 quilômetros de Bauru). Ele foi socorrido em estado gravíssimo, mas morreu logo após dar entrada na Santa Casa da cidade.
O acidente ocorreu por volta das 4h20. De acordo com o registro policial, A.G.N. conduzia uma Honda CG 160 Fan pela avenida Nicolau Zarvos quando, ao ingressar na rua Joaquim Manoel de Macedo, por razões a serem esclarecidas, perdeu o controle da direção e atingiu uma árvore.
Quando a Polícia Militar (PM) chegou, ele estava sendo socorrido pelo Corpo de Bombeiros, inconsciente, e com diversas fraturas. Após dar entrada na Santa Casa, não resistiu. A Polícia Científica foi acionada para a perícia e circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.