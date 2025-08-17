17 de agosto de 2025
REGIONAL

Projeto leva ao palco o espetáculo 'Dois bobos da corte e muitas

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Bomãe e Bofilho têm a missão de entreter a rainha
Bomãe e Bofilho têm a missão de entreter a rainha

A Prefeitura de Pederneiras, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), promove mais uma edição do projeto 'Vamos ao Teatro'. Desta vez, o espetáculo "Dois bobos da corte e muitas estórias", apresentado pela Cia Camarim, será apresentado no dia 24 de agosto, próximo domingo, às 15h.

Interativa e bem-humorada, a peça apresentada no Teatro Municipal "Flávio Razuk" faz releituras criativas de clássicos da literatura infantil. A montagem proporciona uma experiência cultural divertida, educativa e acessível para todas as idades. O teatro fica na rua Prudente de Morais, 232-328, em Pederneiras. Durante a peça, as crianças são convidadas a participar. Quem puder, leve livros infantis para doação.

