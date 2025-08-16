Embriagado, e com a CNH vencida, se envolve em acidente em Bauru

Um vigilante de 40 anos, embriagado e com Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e documento do carro vencidos desde 2022, se envolveu em um acidente de trânsito, no início da madrugada deste sábado (16), no bairro Tangarás, em Bauru. Ele foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante e, como não pagou fiança arbitrada no valor de R$ 4.554,00, permaneceu preso aguardando a audiência de custódia.

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), o homem contou à Polícia Militar (PM) que bateu na traseira de um veículo estacionado ao tentar desviar de uma motocicleta. Os policiais narraram que ele apresentava um odor etílico, andar cambaleante, falas desconexas e vestes desajustadas e, quando questionado, admitiu que havia bebido "diversas cervejas" em um bar.

O teste do etilômetro (bafômetro) revelou a presença de 1,02 miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões. Além disso, segundo o registro policial, o condutor estava com a CNH e o documento do carro vencidos desde 2022. O veículo foi removido para o pátio e o homem foi levado ao plantão policial, onde foi autuado em flagrante e ficou à disposição da Justiça.