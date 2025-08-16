PM detém falso médico com receituários em branco da rede pública

Jaú - Um homem que se passava ilegalmente por médico ortopedista foi detido pela Polícia Militar (PM), na noite desta sexta-feira (15), em Jaú (47 quilômetros de Bauru), com carimbo com nome e CRM falsificados, além de diversos receituários em branco de um serviço de saúde municipal. Ele foi encaminhado ao plantão policial, ouvido e liberado, mas irá responder por exercício ilegal da medicina.

A PM chegou até o falso médico após denúncia informando que ele teria vindo do Estado do Mato Grosso do Sul e estaria hospedado na residência de uma pessoa que conheceu pelas redes sociais, no Jardim Cila de Lúcio Bauab. Essa pessoa teria consultado o número do CRM apresentado pelo homem e constatado que o registro pertencia a profissional já falecido.

Os policiais militares foram até o endereço informado pelo denunciante, por volta das 22h30, e abordaram o suspeito. De acordo com a polícia, questionado sobre a sua ocupação, ele afirmou ser médico ortopedista, mas não apresentou à equipe policial nenhuma documentação válida que comprovasse a sua formação ou qualquer autorização para atuação na área.