'Pare, escute e veja as mudanças à sua volta'

Veja só. Nessa última quarta-feira 13/08/2025, foi imenso o privilégio de participar do jantar patrocinado pela Wise Madness e seus parceiros de atividades e desafios. Uma alegria enorme foi poder estar junto à mesa com pessoas tão queridas, como o Cristiano, a Juliana sua esposa e a filha, empresários e donos da Apaloosa-churrascaria, como também com o desde sempre querido e estimado por todos, o bauruense Toninho Gimenes e sua esposa.
Para quem não o conhece, o Toninho é sinônimo de Cidadão Bauruense ou, senão, como muitos dizem: uma lenda viva da cidade de Bauru.
Tivemos, ainda que pouco, momentos de boa prosa. Uma pessoa humana digna de reconhecimento aonde quer que esteja. Humildade, simplicidade e elevada admiração pelas inúmeras investidas em prol da cidade Sem Limites, em especial ao ECN (Grato, Toninho!)
Durante as atividades ali assistidas, se podia perceber e sentir algo raro de eventos outros que outrora não foram assistidos: pessoas de classe social avantajada juntamente com outras nem tanto. Entrementes, diante da imensa beleza e alegria que exauria no local, havia também muito aroma de simplicidade como elemento marcante.
A Wise Madness, através de suas inúmeras atividades é, sem sombra de dúvida, ferramenta importantíssima para todo o município. "Nitidamente é agente transformadora das rotas e caminhos das pessoas que estão conseguindo obter condições de mudar os rumos de suas vidas para o bem e também obtendo as condições de sonhar com a esperança por dias melhores!"
Por fim, pode-se dizer, firmemente, que conhecer a Wase Madness é algo muito bom! Ou ainda, muito mais. Se há mais alguém a procura de um envolvimento, bom, saudável e restaurador.
Tenha em si o interesse e empenho por saber mais sobre ela.
Mudanças estão ocorrendo no interior e ao redor de Bauru, basta parar, escutar e ver com atenção tais mudanças!
Ah! Estiveram, além do Toninho Gimenes, famílias e personalidades nobre da cidade, o pessoal do JCNET e do Social Bauru e muita gente interessante no jantar da Wase, como a dupla Mateus & Belline também.