'Pare, escute e veja as mudanças à sua volta'

Veja só. Nessa última quarta-feira 13/08/2025, foi imenso o privilégio de participar do jantar patrocinado pela Wise Madness e seus parceiros de atividades e desafios. Uma alegria enorme foi poder estar junto à mesa com pessoas tão queridas, como o Cristiano, a Juliana sua esposa e a filha, empresários e donos da Apaloosa-churrascaria, como também com o desde sempre querido e estimado por todos, o bauruense Toninho Gimenes e sua esposa.

Para quem não o conhece, o Toninho é sinônimo de Cidadão Bauruense ou, senão, como muitos dizem: uma lenda viva da cidade de Bauru.

Tivemos, ainda que pouco, momentos de boa prosa. Uma pessoa humana digna de reconhecimento aonde quer que esteja. Humildade, simplicidade e elevada admiração pelas inúmeras investidas em prol da cidade Sem Limites, em especial ao ECN (Grato, Toninho!)